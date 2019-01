Niebezpieczna pogoda. Możliwe burze śnieżne

Modele pogodowe wskazują, że w niedzielę w nocy i w poniedziałek, niebo nad Polską będzie bardzo niespokojne. Niż "Florenz" przyniesie nie tylko silne opady śniegu, ale również porywisty wiatr.

Temperatura minimalnie wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Pomorzu do 1 st. C w centrum i na wschodzie kraju.

Śnieżny poniedziałek

Na poniedziałek synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju możliwe są opady śniegu do 5 centymetrów, a w górach do 10 centymetrów.

Nawierzchnie będą śliskie. Temperatura maksymalnie wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie kraju i Górnym Śląsku, przez 2 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku.