Nie żyje Zbigniew Kuczma. Kim był? Milioner zginął w katastrofie samolotu pod Zieloną Górą

Nie żyje Zbigniew Kuczma. Czym zajmował się milioner?

Jedną z najbardziej znanych aktywności biznesmena była jego działalność w spółce cinkciarz.pl w której zarządzie zasiadał. Założona w 2010 roku firma oferuje szeroko rozumiane usługi walutowe skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i do firm. Zajmuje się m.in. wymianą walut online, udzielaniem pożyczek przez internet czy przekazami pieniężnymi.

Pasjonat lotnictwa

Śmierć Kuczmy za sterami samolotu jest tym bardziej zaskakująca, jeżeli weźmie się pod uwagę jego doświadczenie. Biznesmen to pilot z 30-letnim stażem. Należał do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, gdzie wyrobił licencję na szybowiec i samolot. Jego pasja do lotnictwa sięgała jednak dużo dalej. W latach 80. skonstruował samolot sportowy J-2a Polonez, a co za tym idzie, doskonale znał się też na budowie samolotów.