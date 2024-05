Nie żyje wysoko postawiony policjant z CBŚP. Znaleziono ciało

We wtorek w Kobierzycach na polnej drodze przypadkowi świadkowie znaleźli ciało mężczyzny - podaje Radio Wrocław. Jak informuje TVP Info, to zwłoki Adama J., zastępcy naczelnika Wydziału ds. Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu.