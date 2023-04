Nie żyje ks. Zdzisław Kaźmierczak. Miał 66 lat

Zmarł 17 kwietnia w wieku 66 lat. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 25 kwietnia w Bazylice Wincenta a Paulo. Rozpocznie go o godz. 10.30 modlitwa różańcowa, o godz. 11.00 zaplanowano Mszę św., a po niej odprowadzenie do grobowca Księży Misjonarzy na miejscowym cmentarzu.