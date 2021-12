Nie żyje ks. Stanisław Pawlaczek. Był kapelanem "Solidarności"

Problem parafii NMP na Piasku we Wrocławiu został w roku 1984 i piastował ją aż do 2015 roku. W latach 1986-1992 pełnił funkcję dyrektora Domu Księży Emerytów we Wrocławiu. Był Duszpasterzem Prawników Archidiecezji Wrocławskiej i kapelanem Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność".