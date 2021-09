Nie żyje Hania Terlecka. "Nasze serca rozpadły się na kawałki"

"Kochani, tą niedzielę zapamiętamy do końca życia. To dzień w którym łzy płyną nam strumieniami, a nasze serca rozpadły się na kawałki. Dzisiaj Hania odeszła do ponoć tego lepszego świata" - czytamy w smutnym komunikacie opublikowanym w niedzielę wieczorem.