Nie żyje ciężarna 29-latka z Gostynia. Ujawniamy nowe okoliczności

Ciężarna Paulina K. z Gostynia, którą martwą znaleziono w lesie, popełniła najprawdopodobniej samobójstwo. Kobieta zostawiła list pożegnalny, zmagała się z depresją. Była w siódmym miesiącu ciąży.

Przypomnijmy, Paulina K. w poniedziałek przed południem pojechała do lekarza do Leszna. Z gabinetu wyszła ok. 13.20 i nie wróciła do domu oraz nie skontaktowała się z rodziną. Jej bliscy zaalarmowali policję, miejscową straż, a także Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy z Ostrowa Wielkopolskiego. Przedstawiciele Stowarzyszenia odnaleźli niedawno temu zwłoki innej, zaginionej 28-letniej kobiety.