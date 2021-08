Nie żyje były senator Ryszard Jarzembowski

W latach 1966-1990 był członkiem PZPR, następnie SdRP i od 1999 r. - Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1994-1995 był przewodniczącym Rady Miejskiej we Włocławku, a od stycznia 1995 r. do października 1997 r. - zastępcą kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.