Nie żyje biskup Marian Duś. Miał 83 lata

Bp Marian Duś nie żyje. Zmarł po długiej chorobie

Kondolencje złożył także abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. "Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci. (...) Niech Jego zawołanie biskupie, w którym pokładał nadzieję i którym się kierował - 'In Cruce salus' (W Krzyżu zbawienie) - doprowadzi Go do radości wiecznej" - przekazał hierarcha.