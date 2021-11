Nie żyje Artur 'Waluś' Walczak. Do szpitala trafił po nokaucie na gali PunchDown

Uderzenie, jakie sportowiec otrzymał 22 października we Wrocławiu, na gali PunchDown 5, okazało się śmiertelne. Po pojedynku z Dawidem "Zalesiem" Zalewskim Artur Walczak doznał wylewu krwi do mózgu. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.