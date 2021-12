Nie żyje Alicja Tysiąc. Zmarła po walce z COVID-19

W poruszającej rozmowie z Kobieta WP Alicja Tysiąc nawiązał do tragicznej śmierci 30-letniej Izabeli w Pszczynie, ofiary zaostrzonego prawa aborcyjnego. - Byłam i jestem bardzo zła, czuję bezsilność i duży smutek po śmierci tej młodej kobiety. Czytałam, że miała już jedno dziecko. To tragedia więcej niż jednej osoby. Nie potrafię też nie czuć gniewu. Myślę o tych wszystkich ludziach, którzy do tego doprowadzili. To są potwory w ludzkiej skórze. W imię swojej religii, swojej ideologii, krzywdzą inne osoby. Cały czas zadaję sobie pytanie: dlaczego? Czy próbują sobie kupić miejsce w niebie? Czy naprawdę wierzą w to, że zakaz aborcji jest dobry? Czy robią to z wyrachowania, dla głosów fanatyków religijnych? - dopytywała Alicja Tysiąc.