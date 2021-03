Nie zapomnij o zmianie czasu. To już w najbliższy weekend

Zmiana czasu 2021. Kiedy i po co przestawiamy zegarki?

Wydłużenie dnia, z którym mamy do czynienia na wiosnę, leżało u podstaw wprowadzenia zmiany czasu. Inicjatorzy tego pomysłu chcieli, by człowiek optymalnie mógł wykorzystać światło słoneczne do codziennych aktywności. Tym samym miało to przynieść korzyści ekonomiczne związane z obniżeniem zużycia energii.