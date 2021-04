Nie wszyscy znali Krzysztofa Krawczyka z tej strony. Ale on sam nigdy się z tym nie krył

Młody Krzysztof Krawczyk swoimi przebojami podbił serca ogromnej liczby fanów w całym kraju. Zapewniło mu to w ojczyźnie status gwiazdy, co tylko wzbudziło jego apetyt na więcej. Gdy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych miał 33 lata i dobrze rozkręconą karierę w Polsce.

Żadna praca nie hańbi

Krawczykowi z samego śpiewu ciężko było się utrzymać. Skłoniło go to podjęcia dorywczej pracy poza muzyką. Trudnił się jako kelner, kierowca czy budowlaniec - chodziło przecież o przetrwanie na obczyźnie.

Młody i przystojny Krawczyk nie rezygnował jednak z uczestnictwa na imprezach związanych z branżą muzyczną. Ciągle chciał przecież istnieć w tym świecie i robić karierę. Tak więc imprezował, wdawał się w przelotne romanse i nie unikał hazardu. To dodawało wiele kolorytu do jego szarej rzeczywistości pobytu za granicą.

"Ciągnąłem koks dzień w dzień"

Dodał też, że miał przez to problemy ze zdrowiem. – Kiedyś zacząłem krwawić z nosa. Poszedłem do znajomego lekarza. A on mi mówi: Nie martw się, wstawię ci plastikowe płytki do nosa i będziesz mógł ciągnąć do końca życia. Jak podał cenę, 16 tys. dolarów, to sobie odpuściłem. - zaśmiał się.