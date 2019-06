"Nie widzę rezerw". Wicepremier o nowych programach

Jarosław Gowin wątpi w kolejne programy społeczne. Zdaniem wicepremiera i ministra nauki, rząd skoncentruje się na podnoszeniu zarobków pracownikom "budżetówki". - Nie widzę rezerw finansowych na kolejne, szerokie programy społeczne - powiedział Gowin.

Minister nauki stwierdził, że choć tempo rozwoju gospodarczego jest bardzo dobre, to możliwości socjalne rządu są już na wyczerpaniu. Jarosław Gowin podkreślił, że "nie widzi" potrzeb wdrażania kolejnych dużych programów. - Poza zdecydowanie szerszym wsparciem dla osób niepełnosprawnych - zastrzegł w rozmowie emitowanej na antenie Radia Plus.

Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Gowin nie chce mówić o wygranej

Wicepremier potwierdził, że nie jest zwolennikiem nadmiernej legislacji. W 2013 roku nawoływał do szerokiego politycznego porozumienia, by ograniczyć "niesprawiedliwe, nieprzemyślane i wewnętrznie sprzeczne przepisy". - Podniosła się jakość rządzenia, co do jakości stanowienia prawa moje słowa są aktualne - powiedział Gowin.