Nie tylko Polska mówi o reparacjach. "Die Zeit": rząd Niemiec musi znaleźć odpowiedź

Czas na reakcje Berlina ws. wysuwanych przez Polskę i inne kraje europejskie roszczeń odszkodowawczych związanych z II wojną światową, aby nie dopuścić do ich politycznej instrumentalizacji - stwierdza "Die Zeit". Niemiecki tygodnik zaznacza, że tego problemu nie uda się przeczekać.

"Odszkodowania otrzymały miliony osób - pracownicy przymusowi z Europy Wschodniej, więźniowie obozów, Żydzi. Zbudowano pomniki, na chodnikach umieszczono tabliczki przypominające o ofiarach. Dla wielu potomków ofiar to wszystko za mało. Mieszkańcy wsi we Włoszech i Grecji, posłowie w Polsce, działacze w Namibii uważają, że Niemcy się wymigali. Chodzi o winę, ale także o długi i bardzo dużo pieniędzy" - pisze Thumann.

Polska, Włochy, Grecja

"We włoskich i greckich gminach, ale także w Polsce, rośnie gniew na Niemcy wzmacniający poczucie wściekłości będące następstwem kryzysów euro i uchodźczego" - stwierdza komentator "Die Zeit".

Odnosząc się do konkretnych przykładów, Thumann wymienia wyrok wydany w listopadzie przez włoski sąd w Sulmonie. Uznał on RFN odpowiedzialną zamordowania w czasie wojny w pobliżu Roccaraso 128 osób i nakazał wypłacić odszkodowanie w wysokości 5 mln euro.

Włoski wyrok wzbudził zainteresowanie w Polsce

Thumann relacjonuje polską dyskusję o reparacjach, by następnie wyrazić opinię, że "rząd PiS zerwał z zasadą, co do której Polska i Niemcy porozumiały się kilka dekad temu". Mówiła ona, że "przyjaźni i dobrego sąsiedztwa oraz pojednania nie można kupić, lecz można je jedynie osiągnąć w praktycznym życiu".