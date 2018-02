"Nie szukajcie zemsty". Ojciec zamordowanego 18-latka apeluje do kibiców

- Prośba do kibiców i znajomych, aby nie szukali zemsty, bo kolejna rodzina może cierpieć. Wartością najwyższą, ponad wasze idee, układy, interesy, powinno być ludzkie życie - napisał na Facebooku ojciec 18-letniego Miłosza, którego krakowscy kibole zaatakowali w czwartek maczetami i siekierami.

- Dziękuje wszystkim za pomoc w zbieraniu krwi - napisał Rafał Biegun. - Milosz niestety przegrał dziś walkę o życie. Walczył ponad dobę. Wspólnie z lekarzami i mimo ich wysiłków odszedł. Wierzyliśmy do końca. Niestety zmarł dziś rano o 7:15.

Do tragedii doszło we wtorek wieczorem przy ulicy Teligi w Krakowie. Młodego mężczyznę zaatakowała grupa około dziesięciu zamaskowanych bandytów. 18-latek otrzymał kilkadziesiąt ciosów. Zaatakowany nożami i maczetami mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Miał odciętą rękę na wysokości łokcia.