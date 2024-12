"Nie oddamy naszych dzieci". Protest w Warszawie

W niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie zgromadzili się protestujący, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu obowiązkowej edukacji zdrowotnej do szkół. Manifestacja odbywała się pod hasłem "Tak dla edukacji, nie dla deprawacji" i miała na celu obronę praw rodziców oraz wolności rodzin i dzieci.

Protestujący, wśród których znaleźli się rodzice i nauczyciele, przynieśli transparenty z hasłami takimi jak "Miłość = mama + tata", "To rodzic decyduje, jak szkoła wychowuje" oraz "Mamo, tato broń polskiej szkoły". Skandowano również hasła: "Nie oddamy naszych dzieci" oraz "Polska rodzina: chłopak i dziewczyna". Uczestnicy manifestacji przynieśli także polskie flagi.

Organizatorem protestu była Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, w skład której wchodzi niemal sto organizacji i stowarzyszeń, takich jak Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Fundacja Pro Prawo do Życia, Stowarzyszenie "Polonia Christiana" oraz Fundacja Mamy i Taty. Protest poparła również Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Przedstawicielka Fundacji Mamy i Taty podkreślała, że organizatorzy dążą do stworzenia szkoły opartej na tradycyjnych wartościach, uczącej umiłowania ojczyzny i pracy nad sobą. Protest skierowany był przeciwko "antyrodzinnej seksualizacji" w ramach planowanego przedmiotu edukacja zdrowotna, "wynaradawianiu uczniów" oraz "obniżaniu poziomu edukacji".

Przedmiot edukacja zdrowotna, który ma być wprowadzony do szkół od roku szkolnego 2025/2026, zastąpi wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji w połowie listopada. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że przedmiot ten jest oczekiwany przez wiele środowisk, w tym przez rodziców.