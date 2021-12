"Nie nadaję się na rodzinne i radosne święta...". Ewa Krawczyk o pierwszym Bożym Narodzeniu bez męża

- Nie wiem, jak ja przeżyję te święta [...]. Dostałam kilka zaproszeń, ale z nich nie skorzystam. Chcę być sama. To są święta rodzinne, radosne, a ja się nie nadaję do takich świąt. Pojadę na cmentarz, pojadę do kościoła, wieczorem na pasterkę i wrócę do domu, do mojej Loli - opowiadała dziennikarzom "SE".