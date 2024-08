"Nie można prowadzić postępowania". Przyłębska o decyzji TK ws. Glapińskiego

"Konstytucja nie przewiduje Sejmu"

Do sprawy odniosła się we wtorek w rozmowie z TV Republika Julia Przyłębska. Jak mówiła, "przepisy, na podstawie których komisja sejmowa postanowiła rozpocząć procedurę złożenia wniosku o postawienie prezesa NBP przed TS są przepisami niezgodnymi z Konstytucją". - Z tego prostego powodu, że Konstytucja nie przewiduje Sejmu - innego organu aniżeli Trybunał Stanu - który byłby uprawniony do tego, żeby w takiej sprawie procedować - wskazała.