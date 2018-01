"Nie jestem Dorotą Wellman...". Pawłowicz oburzona. Ma rację?

Krystyna Pawłowicz skomentowała wyrok w sprawie Jacek Piekara kontra Dorota Welllman. Pisarz został niedawno ukarany przez sąd za głośny wpis na temat dziennikarki. Posłanka PiS pyta, jak będzie z "Ruchem Wypierd.lenia Krystyny Pawłowicz w Kosmos". O co chodzi?

"Do aborcji potrzebne jest zapłodnienie... Do zapłodnienia potrzebny jest seks... Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja" - napisał Piekara w październiku 2016 roku. W ten sposób skomentował angażowanie się dziennikarki w Czarny Protest. Wellmann skierowała sprawę do sądu, a ten przyznał jej rację. Piekara ma ją przeprosić w dwóch tytułach oraz wpłacić pieniądze na jedną z fundacji. Łącznie chodzi o 470 tys. złotych.