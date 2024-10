Nie będzie procesu Romana Polańskiego. Kobieta wycofała pozew

Polański, który wyemigrował z Polski w latach 60., jest postacią budzącą kontrowersje. Systematycznie pojawiają się oskarżenia, że był seksualnym drapieżcą. W 1977 roku został oskarżony o gwałt na 13-letniej Samancie Geimer, do którego przyznał się w ramach ugody prokuratorskiej. Przed zakończeniem sprawy wyjechał do Francji, by uniknąć aresztowania.