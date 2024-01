"Nic takiego nie ma". Macierewicz dementuje

Trwa audyt podkomisji smoleńskiej. Do tej pory zostało ujawnione, że ok. miliona złotych kosztowała ochrona Antoniego Macierewicza. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w programie "Tłit" wirtualnej Polski mówił o tym, co znaleźli podczas audytu podkomisji smoleńskiej. - Tam zaskakuje wszystko, kiedy się zajrzy do kolejnych teczek z dokumentami, to też dotyczy dokumentów niejawnych. Mogę powiedzieć, że to jest dość szokujące i opinia publiczna też będzie zszokowana ilością różnego rodzaju bzdur i nieprawidłowości, z którymi mierzymy się każdego dnia - ocenił szef resortu obrony.