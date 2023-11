"Nic nie piłem". Sędzia TK zabiera głos po wypadku

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiej Sochański zabrał głos po kolizji w Warszawie. - Jestem pewien, że jestem absolutnie trzeźwy, nic nie piłem, nie ma co do tego wątpliwości - powiedział "Super Expressowi", pytany o to, dlaczego nie zgodził się na badanie profesjonalnym alkomatem.