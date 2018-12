"New York Times" o atakach na wolność mediów. Polska jednym z przykładów

Amerykański dziennik "The New York Times" twierdzi, że w Polsce zdarzają się przypadki łamania wolności mediów. Zdaniem dziennikarzy gazety, TVP została podporządkowana obozowi rządzącemu.

"Nowe technologie informacyjne - internet, media społecznościowe, kamery w smartfonach - miały przezwyciężyć cenzurę. Zrobiły to, ale autokraci uzbroili się w nowe sposoby podważenia wiarygodności uczciwych wiadomości. Fałszywe wiadomości - naprawdę fałszywe - rozrastają się wraz z takimi pojęciami jak "alternatywne fakty" - pisze "The New York Times".