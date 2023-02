Netto z ofertą tekstyliów dla miłośników ponadczasowej klasyki: Myszka Mickey w odsłonie black&white

Jeszcze więcej Myszki Mickey

Oprócz tekstyliów w ofercie Netto dostępne będą dekorowane szklanki oraz porcelanowe kubki. Z myślą o najmłodszych pojawią się też lekkie i odporne na uszkodzenia, a także na wysokie i niskie temperatury tritanowe butelki-bidony o pojemności 500 ml. Są one wolne od BPA, co oznacza, że do ich produkcji nie użyto niebezpiecznego dla zdrowia BPA.