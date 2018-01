Nergal znieważył polskie godło? Piosenkarz z aktem oskarżenia

Gdańska prokuratura oskarżyła Adama D., lidera zespołu Behemoth, o publiczne znieważenie polskiego godła.

Chodzi o sprawę mającą związek z promocją trasy koncertowej zespołu pt. "Rzeczpospolita Niewierna" z 2016 r. Grafika, która znalazła się na plakatach przedstawiała wizerunek białego orła z diabelskimi rogami i nawiązywała do polskiego godła.

"Z opinii tych wynika, że w stworzonej grafice wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczypospolitej celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej, wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie" – czytamy w komunikacie.

Oskarżeni nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. W toku postępowania przygotowawczego odmówili złożenia wyjaśnień. Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Akt oskarżenia w tej sprawie zastał skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 22 grudnia 2017 r.