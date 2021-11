Nękał pracowników w ministerstwie, został twarzą rządowej instytucji

"Odkąd dyrektorem został pan A., mój mąż mówił, że jest mobbingowany" - czytamy w protokole przesłuchania Ewy J., żony naczelnika wydziału administracyjnego. "Mobbingowanie polegało na dokonywaniu jakichś głupich rozliczeń. Posądzano go o kradzież, o rozliczenie telefonów, chociaż miał pracownika, który miał się rozliczyć z tych telefonów (…). Mąż dostawał maile w nocy, zrywał się i dowiadywał się, że musi iść do pracy. Był wezwany w nocy o 23, wracał o 3 lub 4 w nocy, a następnie o 8 rano musiał iść do pracy. Mój mąż był bardzo chory, miał naciek nowotworu" – zeznała Ewa J.