Nawrocki ujawnia hasło. Wskazał, kto będzie szefem, jeśli wygra

Podczas wystąpienia Nawrocki powiedział, że w tym haśle zawiera się " naprawienie chaosu w ochronie zdrowia ". Jak dodał, "kolejki w szpitalach powiatowych w całej Polsce wydłużają się", a "Polska nie doczekała się Centrum Obsługi Pacjenta, którego wymaga bieżąca sytuacja, aby skrócić kolejki do lekarzy".

Nawrocki zapowiedział dążenie do stworzenia takiego centrum, by każdy pacjent znał swoją ścieżkę leczenia. Zaznaczył też, że "dobre życie Polaków" to także walka z drożyzną i rosnącymi kosztami życia.