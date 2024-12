Nawet -12 stopni. Ernst sunie nad Polskę

Od rana na północnym wschodzie Polski można cieszyć się pogodnym niebem. Mimo poprawy pogody, do Polski nadal napływa zimne powietrze. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C na Podlasiu i Podhalu, 1-3 st. C w większości kraju oraz 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, głównie z południa i południowego wschodu.