"Naukowy przełom" w walce z koronawirusem. Dyrektor generalny WHO: "Gratuluję rządowi brytyjskiemu"

Brytyjscy naukowcy ogłosili, że deksametazon to pierwszy lek, którego skuteczność przeciw COVID-19 potwierdzona została klinicznie. WHO informację tę określa mianem "naukowego przełomu". - Jest to pierwsze sprawdzone leczenie - powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

