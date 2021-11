Naukowcy potwierdzają: zasada DDM naprawdę pomaga w walce z pandemią

Użyte prawidłowo maski FFP dają o wiele więcej

Chemik Ulrich Poeschl, dyrektor Instytutu Chemii Maxa Plancka w Monachium, podkreśla w wywiadzie dla Deutsche Welle, że maski FFP2 mogą zredukować emisję cząsteczek przez użytkownika, ale także ich pobór z powietrza o 95 procent, a maski FFP3 nawet o 99 procent. − Oznacza to, że maska FFP2 może zmniejszyć ryzyko infekcji u osoby ją noszącej do jednej dwudziestej. Maska FFP3 może zmniejszyć ją do jednej setnej – wyjaśnia ekspert.