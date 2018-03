Nauczyciel z Ghany uczy informatyki. Bez komputera

"Uczenie informatyki jest bardzo zabawne" - napisał Richard Appiah Akoto, znany na Facebooku jako Owura Kwadwo Hottish. To nauczyciel jednej ze szkół w Ghanie, gdzie nie ma komputerów. Jest jednak tablica kredowa - i ona mu wystarcza.

Historią nauczyciela z Ghany zainteresowały się zagraniczne media. Opisał ją m.in. The Telegraph. Jak podaje, Owura Kwadwo Hottish uczy, jak posługiwać się Microsoft Word, mimo że w szkole brakuje komputerów.

Jak to robi. Rysuje kredą na tablicy, jak wygląda okno programu i opisuje jego funkcje. Uczniowie z kolei przenoszą obraz do swoich zeszytów. "Kocham ich, chcę, żeby rozumieli to, czego ich uczę" - podkreślił nauczyciel.