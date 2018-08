Nauczyciel oskarżony o molestowanie dzieci. Uczył w szkole podstawowej

Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim oskarżyła nauczyciela, który pracuje w szkole podstawowej o molestowanie swoich uczennic. Pedagog miał dopuścić się zabronionych czynów wobec pięciu dziewczynek. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.

Nauczyciel miał doprowadzać uczennice klas od zerowej do trzeciej do "innych czynności seksualnych", wykorzystując zaufanie dzieci i swój autorytet. Jak informuje prokuratura, do molestowania miało dochodzić podczas lekcji, przerw oraz zajęć pozalekcyjnych.