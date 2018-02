Nastolatkowie zabili starszego pana. Wszystko przez 10 zł

Sąd w Zamościu wydał wyrok na trzech nastolatków, którzy śmiertelnie pobili swojego 71-letniego sąsiada. Celem napaści było obrabowanie mieszkania mężczyzny. W efekcie młodociani przestępcy znaleźli jedynie 10 zł.

Do tragedii doszło w lipcu 2015 roku w miejscowości Chomęciskach Małych (woj. lubelskie). Dwóch 15-latków - Kamil D. i Damian R., a także 17-letni Daniel S. zaatakowali swojego sąsiada. Starszy pan miał trzymać w domu bardzo dużo pieniędzy. Mężczyzna nie chciał ujawnić, gdzie trzyma gotówkę, wiec napastnicy uderzyli go, co najmniej, kilkanaście razy w głowę, brzuch i kończyny.