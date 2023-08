Nastolatki znęcały się nad kotem. Wszystko nagrały

"Zdaniem miejscowej policji nastolatki 'tylko' znalazły zmaltretowane ciało nieżyjącego zwierzęcia i "tylko" urządziły sobie na nim świetną zabawę. Nawet jeśli - to jest to zachowanie obrzydliwe, zdemoralizowane i tak ohydne, że trudno nam wyobrazić sobie poziom 'wychowania' tych jednostek. Wskazuje to na to, że nie mają jakiegokolwiek szacunku do zwierząt" - czytamy w dopisanym fragmencie posta.