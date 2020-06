NASA ma zdjęcia gwiazd zrobione 4,3 mld mil od Ziemi

Sonda News Horizons NASA wysyła obrazy gwiazd z miejsca znajdującego się w odległości 4,3 miliarda mil od Ziemi

Jak podaje CNN, NASA zdobyła obrazy gwiazd, które są dowodem na to, że gwiazdy się przemieszczają. Na zdjęciach przesłanych przez New Horizons znajdują się one w innych miejscach, niż widzimy je z Ziemi.