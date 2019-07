NASA. Burza słoneczna może uderzyć już dziś. Jak nam zagraża?

Burza słoneczna może uderzyć w Ziemię 31 lipca lub 1 sierpnia. Historia pokazuje, że może spowodować poważne konsekwencje, które mogą sparaliżować nasze codzienne funkcjonowanie.

Największa burza słoneczna w historii

Największa burza słoneczna w historii miała miejsce 150 lat temu . 2 września 1859 roku niesamowita burza naładowanych cząstek wysłana przez słońce uderzyła w atmosferę Ziemi, obezwładniając najnowocześniejszą w tym czasie sieć telegraficzną. Doprowadziło to do zerwania łączności w Stanach Zjednoczonych i Europie oraz wywołało liczne pożary.

Jednak takich przypadków jest więcej. Burze magnetyczne o skali globalnej zarejestrowano w 1921 i 1960 r. Doprowadziły one m.in. do zakłóceń w odbiorze transmisji radiowych, ale miały mniejszą moc nic burza z XIX wieku.

Historia pokazuje, że zagrożenie ze strony zakłócenia wiatru słonecznego jest duże, ale najgorszą wiadomością jest to, że może ono rosnąć. W ostatnich latach dochodzi do osłabienia magnetosfery Ziemi przez działania sieci GSM, jak i rozwojowi sieci 4G czy 5G. W związku z tym wybuchy słonecznej plazmy będą miały coraz silniejszy wpływ na nasze życie i będą coraz bardziej odczuwalne.

Burza słoneczna - jakie są współczesne zagrożenia?

Zagrożone są sieci energetyczne i środki komunikacyjne Najprawdopodobniej dojdzie też do zakłócenia w technologii satelitarnej, czyli np. GPS, telefony komórkowe i telewizja. Carlson dodaje: - Oznaczałoby to, że duże części planety mogłyby zostać pogrążone w całkowitej ciemności, bez elektryczności i środków komunikacji. Dla części Ziemi byłoby to jak powrót do Średniowiecza.