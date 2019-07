NASA: Burza słoneczna już w tym tygodniu - może spowodować chaos

Według naukowców burza słoneczna uderzy w Ziemię 31 lipca lub 1 sierpnia. Mieszkańcy półkuli północnej będą mogli obserwować zjawisko podobne do zorzy polarnej. Ale konsekwencje burzy słonecznej mogą być znacznie poważniejsze.

W tych dniach ziemska orbita zrówna się z dziurą w górnej atmosferze Słońca przez co nasza planeta będzie narażona na bombardowanie cząsteczkami gwiazdy. W takim przypadku właśnie dochodzi do burzy słonecznej.

Burza słoneczna - konsekwencje dla Ziemi

Może to wpływać na satelity na orbicie, potencjalnie prowadząc do braku nawigacji GPS, sygnału telefonu komórkowego i telewizji satelitarnej. Dodatkowo burza słoneczna może prowadzić do wyższej niż normalnie energii elektrycznej w liniach energetycznych, co może skutkować przeciążeniem sieci i brakiem prądu.