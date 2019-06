Narada niemieckiej prawicy w Szczecinie? "Hotel anulował rezerwację"

"Hotel Radisson Blu w Szczecinie odwołał rezerwację 'Alternatywy dla Niemiec'" - informuje na Twitterze berliński korespondent TVP. Politycy skrajnie prawicowej AfD mieli spotkać się w weekend na naradzie w stolicy Pomorza Zachodniego.

Członkowie "Alternatywy dla Niemiec" po raz kolejny mają już problem z organizacją spotkania własnej frakcji. Pierwszy raz nie wyszło im to we własnej ojczyźnie - i to dwa razy. W marcu AfD zarezerwowała hotel, ale jego właściciel anulował umowę w obawie przed nagłośnieniem przez media oraz protestami przed budynkiem pensjonatu.