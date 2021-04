Napięcia w koalicji. Jarosław Gowin: Zjednoczona Prawica to stabilna większość

Rozpad koalicji i przyśpieszone wybory? Radosław Fogiel komentuje

Daniel Obajtek "czuje się zagrożony". Gowin: nie analizuję tej sprawy

Podczas konferencji prasowej powrócił także temat prezesa PKN Orlen. Daniel Obajtek w najnowszym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" " czuje się zagrożony ", ponieważ jest "uderzany przez czterdzieści dni", a medialne publikacje na temat jego majątku oraz działalności jako były wójt Pcimia "to zaplanowane zlecenie". - Przeciętny Polak, nawet nie zwolennik PiS, czytając wiecznie to samo, widzi, że to jest zlecenie - oceniał Obajtek.

Lewica odpowiada Gowinowi. "Sprawdzam"

-Mówimy Jarosławowi Gowinowi: sprawdzam. Jeżeli rzeczywiście Jarosław Gowin chce przyspieszonych wyborów, to niech on - jako wicepremier i jego współpracownicy: ministrowie i wiceministrowie - wszyscy złożą dymisję, bo to będzie prawdziwy sygnał, że Jarosław Gowin przechodzi do opozycji wobec Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego - dodał Gawkowski.