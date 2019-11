Napad na bank w USA. Policja namierzyła napastnika dzięki Google

Uzbrojony napastnik napadł na bank w Midlothian w amerykańskim stanie Wirginia. Zabrał z sejfu prawie 200 tys. dolarów, a policja przez długi czas nie mogła go namierzyć. Udało się to dzięki Google, które udostępniło historię lokalizacji jego telefonu.

Napad na bank miał miejsce w 20 maja. Po opróżnieniu sejfu, sprawca uciekł i przez kilka tygodni mylił trop ścigających go policjantów.

Mundurowi dostrzegli na nagraniach z monitoringu, jak podejrzany przed napadem rozmawia przez telefon. Dało to podstawę do wystąpić do Google o udostępnienie lokalizacji wszystkich urządzeń, tego dnia o konkretnej godzinie używały sieci w pobliżu banku.