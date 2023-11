Najwyższa jakość i bezpieczeństwo. Poznaj Żabkę "od kuchni"!

Sieć zapewnia franczyzobiorcom szkolenia, a do tego wdraża procedury, które pozwalają zachować najwyższą jakość produktów i usług. Jedną z nich jest Asystent Żabka – to aplikacja ułatwiająca zarządzanie sklepem. Jak działa? System automatycznie pokazuje, z którego kartonu pobierane są produkty. Dodatkowo kierownik sklepu może zaznaczyć, ile sztuk produktu chce wykorzystać. Co więcej, narzędzie potrafi zidentyfikować osobę, która w danym momencie odpowiedzialna jest za wykonywaną czynność. Po wprowadzeniu numeru identyfikatora produktu pojawiają się informacje dotyczące czasu rozmrażania, warunków przechowywania czy terminu przydatności do spożycia. Pracownicy wiedzą również, po jakim czasie od rozmrożenia mogą wykorzystać dany produkt. Jeżeli minie jego termin ważności, natychmiast trafia on do utylizacji. Wszystko jest monitorowane na bieżąco po to, by posiłki zawsze były świeże i smaczne. Liczy się bowiem nie tylko jakość i standaryzacja, ale przede wszystkim bezpieczeństwo konsumenta.