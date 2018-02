Największa izraelska gazeta wyzywa premiera. "Proszę się powstrzymać"

Najważniejsze medium Izraela "Jerusalem Post" opublikował mocny list, którego adresatem jest Mateusz Morawiecki. To reakcja na słowa o udziale Żydów w Holokauście.

Redakcja promuje otwarty list do polskiego premiera, którego autor wzywa do "powstrzymania się od wszelkich problematycznych, poniżających przepisów i wyciągnięcie ręki do narodu żydowskiego". Nie przekonują go argumenty, jakimi Morawiecki tłumaczy nowelizację ustawy o IPN. Pisze, że nie ma dla niego znaczenia, ile razy je poda i w jakim języku. "Nieważne, jak bardzo stara się pan przekonać nas, że wciąż legalne będzie oskarżanie tego lub tamtego Polaka o przekazanie Żydów Gestapo lub mordowanie ich. Jesteśmy źli, zranieni i zaniepokojeni" – czytamy.