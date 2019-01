"Najważniejsza była rozmowa z rodziną". Dulkiewicz o kandydowaniu na prezydenta Gdańska

- Miałam wątpliwości, czy zdecydować się na kandydowanie na prezydenta Gdańska - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. Kandydatka na prezydent Gdańska mówiła o powodach swojej decyzji i kulisach pogrzebu Pawła Adamowicza.

Była wiceprezydent Gdańska i zastępczyni śp. prezydenta Pawła Adamowicza oficjalnie ogłosiła we wtorek start w uzupełniających wyborach prezydenckich w Gdańsku. Tym samym potwierdziły się nasze informacje .

- Chyba każdy wie, że okoliczności, w których to wyzwanie trzeba podjąć, które to wyzwanie podjęłam, są bardzo trudne. Kontekst jest trudny. Stąd też parokrotnie mówiłam o takim słowie, którego często nie używamy dzisiaj - powinność.Ja taką powinność czułam i czuję, ale też była dla mnie bardzo ważna rozmowa z rodziną pana prezydenta, z żona, bratem, córkami, z moją własną rodziną, bo już nie mam prywatności od zeszłego tygodnia - wyznała.

Nie ma pani żalu do PO - pytał Piasecki. Chodziło między innymi o to, że nie poparła Pawła Adamowicza w ostatnich wyborach. - W ogóle chyba rzadko mam żal o coś. Trzeba myśleć o konsekwencjach. Myślę, ze dzisiaj wszyscy widzimy, jak środowiska polityczne zachowują się po tragicznej śmierci, morderstwie prezydenta. Jak już się coś wydarzył, to się wydarzyło. Myślę, że Platforma też wyciąga wnioski.