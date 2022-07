Najstarszy wrak statku w Wielkiej Brytanii. Te skarby zostaną w nim na zawsze

Średniowieczny wrak statku odkryty u wybrzeży Dorset został uznany za najstarszy w Wielkiej Brytanii i otrzymał najwyższy stopień ochrony. Odkryty w wodach zatoki Poole w 2020 roku, znany jest jako "Mortar wreck". Znaleziono w nim miski do moździerza używane do mielenia ziarna na mąkę. Datowanie słojów drewna statku ujawniło, że ma co najmniej 750 lat.