Najnowszy sondaż. Rośnie poparcie dla rządu, premiera i prezydenta

Według Kantar Public, po równo rozkłada się poparcie dla prac rządu. 43% ankietowanych wyraża zadowolenie, tyle samo jest do niego nastawionych negatywnie. Mimo tego podziału, radzie ministrów udało się odrobić 6 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim sondażem.

Kto za rządem?

Działalność rady ministrów najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - aż 92 proc. pozytywnych ocen. Na czele są także zwolennicy Kukiz'15 (50 proc.). Nieprzychylnie do działalności rządu Zjednoczonej Prawicy wypowiadają się zwolennicy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (odpowiednio 78 proc. i 71 proc.). Pod względem orientacji światopoglądowej, zdecydowanymi zwolennikami premiera są osoby zbliżone do prawicy - to 76 proc. Krytycy rady ministrów, według Kantar Public, mają z reguły poglądy lewicowe (61 proc.) i centrolewicowe (60 proc.).