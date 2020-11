Najnowszy sondaż. Kaczyński i Bosak na czele niechlubnego zestawienia

Politykiem, któremu nie ufa najwięcej osób, jest Jarosław Kaczyński - wynika z sondażu IBRiS dla portalu Onet. Aż 57,9 ankietowanych wyraziło negatywną opinię dotycząca zaufania do prezesa PiS.

To jednak Krzysztof Bosak może mieć najwięcej powodów do zmartwienia, a przynajmniej powinien niepokoić go wynik w innej kategorii.