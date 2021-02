Najnowszy sondaż. Co powinniśmy zamykać? Polacy podzieleni

- Chcemy, aby osoby, które wjeżdżają do Polski, musiały wykazać się negatywnym testem w kierunku koronawirusa. Jeżeli takiego testu nie mają, to będą musiały odbywać kwarantannę - wyjaśnił minister w rozmowie z TVP Info. I podkreślił, że mamy do czynienia z III falą epidemii.