Najnowsze sondaże. Ekspert: "Niekorzystny trend dla PiS się utrzymuje"

Taki wynik przełożyłby się na rewolucję w Sejmie. Zjednoczone siły opozycji uzyskałyby 280 mandatów, co pozwoliłoby nawet odrzucać weto prezydenta Andrzeja Dudy (wymagane jest 60 proc. głosów, czyli 276; do tej liczby nawiązywali liderzy PO - Borys Budka i Rafał Trzaskowski - podczas niedawnej, głośnej konferencji).

Najnowsze sondaże. Trend niekorzystny dla PiS

Zdaniem naszego rozmówcy, bez wspólnej listy opozycji - w sytuacji, gdyby partie opozycyjne startowałyby w wyborach osobno - KO, ruch Hołowni, PSL i Lewica mogłyby zdobyć co najwyżej ok. 245 głosów. To za mało, by przełamać prezydenckie weto.