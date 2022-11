Najnowsza prognoza pogody. Nie jest dobrze, "niekorzystny wpływ"

W zachodniej i centralnej części Pomorza, na Kujawach i na północy Wielkopolski możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na krańcach południowych i południowo-wschodnich będą to już zdecydowanie słabsze opady. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od minus 4 do minus 1 stopnia na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze Polski będzie to od zera do plus trzech stopni" - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.